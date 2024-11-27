نجوى كرم بـ “ArabsGotTalent”: القصبي ليس رومانسيا وهذا رأيي في باسم يوسف (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:23 مساءً - نجوى كرم، كشفت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عن رأيها في الفنان السعودي ناصر القصبي، والإعلامي باسم يوسف وعلي جابر خلال برنامج “ArabsGotTalent”

ناصر القصبي وباسم يوسف

وقالت نجوى كرم: "ناصر القصبي ما عنده علم بالرومانسية أما باسم يوسف فهو طبيب جراح على السكين يا بطاخ، أما علي جابر فهو ملك الرومانسية".

“ArabsGotTalent”، باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد ونجوى كرم تتدخل (فيديو) عرض يحبس الأنفاس لـ فريق "Danguir Troupe" في “ArabsGotTalent” (فيديو)

تعليق باسم يوسف

واكتفى ناصر القصبي، بضحكاته على وصف نجوى كرم له، بينما علق باسم يوسف موجهًا رسالته لنجوى كرم، قائلًا: "أنتِ ماشية تلطشي فينا"، لتعقب المطربة اللبنانية: "لا بس أنا بحكي عن رأيي"



برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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