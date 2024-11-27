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الرياضة - 11:28 - سعر الذهب الآن.. انخفاض «الأصفر» في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:28 - سعر الذهب الآن.. انخفاض «الأصفر» في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:28 - سعر الذهب الآن.. انخفاض «الأصفر» في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:28 مساءً - تراجع سعر الذهب بقيمة 10 جنيهات في محال الصاغة بمصر بختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الآن في الأسواق إلى 3670 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4194.25 جنيه 4171.5 جنيه
عيار 22 3844.75 جنيه 3823.75 جنيه
عيار 21 3670 جنيهًا 3650 جنيهًا
عيار 18 3145.75 جنيه 3128.5 جنيه
عيار 14 2446.75 جنيه 2433.25 جنيه
عيار 12 2097.25 جنيه 2085.75 جنيه
عيار 9 1572.75 جنيه 1564.25 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29360 جنيهًا 29200 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2637.3 دولار 2637.03 دولار
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وتراجع سعر الذهب عيار 24 في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق ليسجل نحو 4194.25 جنيه للبيع، و4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وانخفض سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، حيث وصل إلى 3844.75 جنيه للبيع، و3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية انخفاضًا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الصاغة، ليسجل نحو 3670 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل هبوطًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3145.75 جنيه للبيع، و3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا في أسواق الصاغة على مدار الأيام الماضية، فيما تأثر سعر الذهب عيار 14 بذلك ليسجل نحو 2446.75 جنيه للبيع، و2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وانخفض سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، حيث وصل إلى 1572.75 جنيه للبيع، و1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وتأثر سعر الجنيه الذهب بالانخفاض الأخير الذي ضرب المعدن الأصفر حيث وصل سعره في الأسواق إلى 29360 جنيهًا للبيع، و29200 جنيهًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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