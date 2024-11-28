الصحة: نهدف تغطية احتياجاتنا من اللقاحات والتصدير لدول إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى توطين وتعميق الصناعات الدوائية في مصر، وواحد من أهم هذه الصناعات هي اللقاحات، خاصًة أن مصر تحتاج احتياج كبير لها.

توطين صناعة اللقاحات

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات أمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لافتًا إلى أن الهدف من الإستراتيجية تصنيع كافة احتياجات مصر من اللقاحات في خطة زمنية قريبة ومتوسطة وبعيدة.

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تصدير اللقاحات لدول إفريقيا

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: «نهدف لتصدير مصر للقاحات إلى كل الدول التي تحتاجها، خاصة الإفريقية، لنكون بوابة تصنيع اللقاحات وتصديرها إلى القارة السمراء، خاصة بعد حصول مصر، في العام الماضي، على مباركة من منظمة الصحة العالمية بأن تكون واحدة من الدولة الأفريقية التي يتم نقل تكنولوجيا اللقاحات الحديثة إليها لما تحتوي من بنية تحتية قوية».

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