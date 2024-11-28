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الصحة: نهدف تغطية احتياجاتنا من اللقاحات والتصدير لدول إفريقيا - أخبار كلمتك

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الصحة: نهدف تغطية احتياجاتنا من اللقاحات والتصدير لدول إفريقيا - أخبار كلمتك

الصحة: نهدف تغطية احتياجاتنا من اللقاحات والتصدير لدول إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى توطين وتعميق الصناعات الدوائية في مصر، وواحد من أهم هذه الصناعات هي اللقاحات، خاصًة أن مصر تحتاج احتياج كبير لها.

 

توطين صناعة اللقاحات

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات أمس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لافتًا إلى أن الهدف من الإستراتيجية تصنيع كافة احتياجات مصر من اللقاحات في خطة زمنية قريبة ومتوسطة وبعيدة.

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تصدير اللقاحات لدول إفريقيا

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: «نهدف لتصدير مصر للقاحات إلى كل الدول التي تحتاجها، خاصة الإفريقية، لنكون بوابة تصنيع اللقاحات وتصديرها إلى القارة السمراء، خاصة بعد حصول مصر، في العام الماضي، على مباركة من منظمة الصحة العالمية بأن تكون واحدة من الدولة الأفريقية التي يتم نقل تكنولوجيا اللقاحات الحديثة إليها لما تحتوي من بنية تحتية قوية».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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