ذكرى، قصة أيقونة الغناء من الحلم العربي إلى النهاية المأساوية بـ 26 طلقة! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:32 صباحاً - المطربة ذكرى ، مغنية تونسية بدأ ظهورها أوائل الثمانينات، حققت المزيد من الشهرة كمطربة تغنى بالمصرى والخليجى والتونسى، كما غنت الاغنية والقصيدة والموشح، لكنها انتهت نهاية مأساوية بمقتلها على يد زوجها المصرى أيمن السويدي نتيجة الغيرة الشديدة ورحلت فى مثل هذا اليوم منذ 21 عاما.



ولدت ذكرى عام 1966 في مدينة المرسى بتونس، وسط ثمانية أشقاء، بدأت الغناء أثناء وجودها في المدرسة الابتدائية، ونظرا لجمال صوتها شجعها والدها على الغناء، ترجع ذكرى سبب تسميتها بـ ذكرى الى والدها الذى كان يعمل بالحرس الوطنى التونسى وتصادف انها ولدت يوم ذكرى تأسيس الحرس الوطنى فأطلق على المولودة “ ذكرى ” .

أغانى أم كلثوم وليلى مراد



عشقت ذكرى صوت ليلى مراد وداومت على غناء أغنياتها، حتى أنها شاركت وهى فى عمر اربعة عشر عاما فى برنامج المسابقات بين المدارس بأغنية ليلى مراد " إسأل عليا "وأغنية "الرضا والنور" لأم كلثوم وحصلت على رضا الحكام وأشادوا بصوتها وأدائها الجميل، وفازت بالجائزة الكبرى في النهائي عام 1983.

الفنانة ذكرى



قدمت ذكرى أول اغنياتها عام 1983 لحنها الملحن التونسى عز الدين العياشي خصيصًا لها وهي " ياهوايا " انضمت بعدها إلى فرقة الإذاعة والتلفزيون التونسية وهناك تعرفت على الملحن عبد الرحمن العيادي صاحبها بتلحين 28 اغنية لها قبل مجيئها الى مصر، منها: لمن يا هوى ستكون حياتي، حبيبي طمن فؤادي، إلى حضن أمي يحن فؤادي، ودعت روحي معاه من يوم ما ودعني وغيرها.

انفصال عن العيادى



استمر الملحن عبد الرحمن العيادى محتكرا لصوت ذكرى فى تونس الى ان وقع خلاف بينهما لتنتهى علاقة الاحتكار،وتترك ذكرى تونس الى العديد من البلاد العربية بدءا من سوريا، ففى عام 1986 سافرت ذكرى إلى سوريا لتتعلم أصول الغناء والموسيقى حيث تعرفت على الملحن خليفة الزليطني الذي كان يبحت عن صوت لأداء أعماله الغنائية فقدم لها فى الاذاعة السورية مجموعة اغنيات منها: حبي النقي ، وأبحرت، وتم تسجيلها باستوديوات دمشق وتم تصويرها بالتليفزيون.

القتيلة ذكرى



وفى المغرب قدمت ذكرى مجموعة من الاغنيات منها حيث أحيت سهرة مغربية بأغنية " عليا اتدلل "تلحين الملحن المغربى محمد حسن، وفى ليبيا أقامت ذكرى فترة طويلة ، وأصدرت العديد من الأغاني التي كتبها ولحنها شعراء وملحنون ليبيون منهم: على الكيلانى، عبد الله منصور، سليمان الترهونى، وكان آخر ألبوم لها صدر في ليبيا "نفسى عزيزة" عام 2003 من تأليف الشاعر الترهوني وفاز بأفضل أداء وكلمات في مهرجان شرم الشيخ في مصر.



وجاءت المحطة الاخيرة لـ ذكرى فى مصر لتبدأ شهرتها مع العديد من الملحنين المصريين مثل حلمى بكر وصلاح الشرنوبى حيث قدمت أشهر اغنياتها باللهجة المصرية مثل: وحياتي عندك من انتاج هانى مهنا، مش كل حب، الأسامي، الله غالب، يا عزيز عيني، كل اللي لاموني، يوم عليك، بحلم بلقاك، ما بنتكلمش، تبعد عني، فرصة أخيرة.

البومين مع هانى مهنا



في مصر التقت ذكرى بالموسيقار هانى مهنى الذي انتج لها ألبومين الاول وحياتى عندك والثانى أسهر مع سيرتك في عام 1996، ثم اصدرت البومات باسم " الأسامى " ثم " يانا " أما آخر ألبوم صدر لها باللهجة المصرية فكان سنة 2003 بعنون (يوم ليك ويوم عليك) حيث صدر قبل وفاتها بثلاثة أيام.

ذكرى وزوجها القاتل ايمن السويدى



تزوجت ذكرى من رجل الاغمال المصرى أيمن السويدى، وفى مثل هذا اليوم 28 نوفمبر عام 2003 أطلق السويدى النار على ذكرى فى منزلهما واصابها حسب تقرير الشرطة بـ 26 طلقة، كما اطلق النار ايضا على سكرتيرة ذكرى التي أصيبت بـ 22 طلقة بينما تلقى مدير أعمالها 18 رصاصة أدت لمقتله أيضا، ثم أطلق السويدى النار على نفسه منتحرا بوضع البندقية في فمه مما أدى إلى وفاته على الفور.

دفن ذكرى فى تونس



رفضت أسرة ذكرى دفنها فى مصر ونقل جثمان ذكرى من مصر إلى تونس على متن طائرة خاصة تابعة لشركة طيران الأقصر، ورافق الجثمان على الطائرة هانى مهنا، لطيفة، حلمى بكر، هند صبرى، صابر الرباعى، حميد الشاعرى، لطفى بوشناق، هالة سرحان، خالد النبوى، وايهاب توفيق.



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