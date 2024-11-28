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بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية للأهلي لاختيار نائب رئيس النادي - أخبار كلمتك

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بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية للأهلي لاختيار نائب رئيس النادي - أخبار كلمتك

بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية للأهلي لاختيار نائب رئيس النادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:08 صباحاً -  بدأ منذ قليل الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى لمناقشة عدة ملفات هامة خاصة بالنادي، بجانب التصويت على انتخاب نائب رئيس للنادي بعدما أصبح هذا المنصب شاغرًا منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.

وبدأ الاجتماع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وفي حالة اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الثاني غدًا والذي سيبدأ هو الأخر في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً.

وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، ويعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً اكتمال نصاب الحضور من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال.

 

عمومية الأهلي تناقش التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة  

وتناقش عمومية النادي الأهلي عدة قضايا هامة يأتي في مقدمتها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27 /11 /2023، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30 /6 /2024 عن الفترة من 1 /7 /2023 حتى 30 /6 /2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

وتناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 /6 /2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024 /2025، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021 /2025.

وتقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشّحهما على منصب النائب قبل أن يعلن أبو النصر اعتذاره عن خوض هذا السباق ليبقى المستشار محمود فهمي وحيدًا في المنافسة ويحتاج الأخير حضور 25 % من الأعضاء الذين سيُسجلون في كشوفات الجمعية العمومية خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية، أما حال عدم حضور هذا العدد سيتم إلغاء بند الانتخابات وسيظل منصب نائب الرئيس شاغرًا لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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