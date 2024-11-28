تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - كشف تقرير صحفي إسباني، عن تحول مفاجئ، لإدارة برشلونة، تجاه لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

مستقبل دي يونج مع برشلونة



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "دي يونج يعتبره المدرب هانز فليك لاعبا مهما للغاية لتحقيق الهدف الكبير لهذا الموسم وهو الفوز بالألقاب، وخاصة الدوري الإسباني".

وأضافت: "لكن على صعيد التجديد، تغيرت الأمور. النادي لم يعد ينظر إلى العرض الذي قدم له في نهاية العام الماضي والذي رفضه اللاعب. ودخل برشلونة مرحلة لم يعد يعتبر فيها العرض السابق ساري المفعول".



يذكر أنه في فبراير الماضي، قدم برشلونة عرضا لتجديد عقد دي يونج لمدة ثلاث سنوات إضافية بخلاف عقده الحالي والذي ينتهي في 2026.

العرض لم يتضمن خفضا في متوسط راتب اللاعب بموجب العقد الحالي، حيث يتضمن العقد الحالي راتبا أعلى في السنوات الأخيرة لأنه قام بتأجيل جزء كبير من مستحقاته في أول موسمين بسبب الأزمة المالية التي مر بها النادي نتيجة الجائحة.

وأشار التقرير، إلى أن برشلونة يخطط لإعادة تقييم وضع دي يونج بنهاية الموسم المقبل إذا لم تحدث مستجدات قبل ذلك، حيث سيكون حينها أمامه عام واحد فقط على انتهاء عقده. ومع ذلك، إذا تم تقديم عروض جديدة للتجديد، فسيبدأ الأمر من الصفر لأن العرض السابق لم يعد قائما.

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