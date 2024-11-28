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نجوم بلا أهداف، ماذا قدم صلاح ومبابي في موقعة ليفربول وريال مدريد - أخبار كلمتك

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نجوم بلا أهداف، ماذا قدم صلاح ومبابي في موقعة ليفربول وريال مدريد - أخبار كلمتك

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نجوم بلا أهداف، ماذا قدم صلاح ومبابي في موقعة ليفربول وريال مدريد - أخبار كلمتك

نجوم بلا أهداف، ماذا قدم صلاح ومبابي في موقعة ليفربول وريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:40 صباحاً - دوري أبطال أوروبا، حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ليفربول أمام ريال مدريد كل من، أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 52، وكودي جاكبو في الدقيقة 76.

 وكان اليكسيس ماك اليستر لاعب ليفربول قد سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 52، من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد.

وسجل كودي جاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي تجمعهما.

 

ركلات جزاء ضائعة

وشهدت مباراة ليفربول وريال مدريد، إهدار ركلتي جزاء بواقع واحدة لكل فريق بأرجل النجوم محمد صلاح وكيليان مبابي.

في الدقيقة 61 أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لفريقه ريال مدريد، كانت كافية لتحقيق التعادل وعودة الملكي للمباراة من جديد.

وأهدر محمد صلاح نجم ليفربول ضربة جزاء لفريقه في الدقيقة 70، بعد أن سجلها بقوة خارج المرمى تمامًا.

وأقيمت اليوم عدد من المباريات القوية في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

 

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

شتورم جراتس (1) - (0) جيرونا

النجم الأحمر (5) - (1) شتوتجارت

آيندوهوفن (3) - (2) شاختار دونيتسك

موناكو (2) - (3) بنفيكا

ليفربول (2) - (0) ريال مدريد

دينامو زغرب (0) - (3) بوروسيا دورتموند

بولونيا (1) - (2) ليل

سيلتيك (1) - (1) كلوب بروج

أستون فيلا (0) - (0) يوفنتوس

 

ليفربول يحقق فوزًا هامًّا أمام ريال مدريد

 حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ليفربول أمام ريال مدريد كل من، أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 52، وكودي جاكبو في الدقيقة 76.

 وكان اليكسيس ماك اليستر لاعب ليفربول قد سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 52، من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد.

وسجل كودي جاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي تجمعهما.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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