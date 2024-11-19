هولندا تتعادل 1-1 مع البوسنة بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:55 مساءً - دوري الأمم الأوروبية، تعادل منتخب البوسنة والهرسك أمام ضيفه هولندا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمدينة زينيكا في ختام دور المجموعات للمجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

هدف هولندا سجله اللاعب بريان بروبي في الدقيقة 24، فيما سجل ديميروفيتش هدف البوسنة في الدقيقة 68.

وأقيمت مباراة هولندا ضد البوسنة والهرسك على ملعب الأخير في “بيلينو بولي”، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وحسم منتخب هولندا بالفعل تأهله إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما حصد 8 نقاط، في مرحلة المجموعات بعد انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة.

منتخب البوسنة، كلمتك



وحققت هولندا الفوز على المجر 4-0 يوم السبت الماضي، وسجل الأهداف كل من فات فيجورست وكودي جاكبو من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ثم أضاف دينزل دومفريز وتيون كوبماينرز هدفين في الشوط الثاني.

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم أعلن استبعاد الثنائي فيرجيل فان دايك وفرينكي دي يونج من معسكر منتخب الطواحين، وذلك قبل المباراة، وقال الاتحاد الهولندي في بيان رسمي اليوم الإثنين، "لن يكون فيرجيل فان دايك وفرينكي دي يونج ضمن قائمة هولندا في مباراتنا الأخيرة بدور المجموعات ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية".

تصريحات مدرب هولندا قبل المباراة

وقال مدرب الطواحين رونالد كومان: "من الأفضل لكل من فرينكي وفيرجيل مغادرة معسكر التدريب، تم اتخاذ هذا القرار لأسباب طبية، وبالطبع مصلحة اللاعبين تأتي في المقام الأول".

وتم الكشف عن 8 فرق، ستشكل دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، الذي سينطلق في مارس المقبل.

نظام دوري الأمم الأوروبية

ويشمل نظام دوري الأمم الأوروبية، تأهل صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعات الأربع في المستوى الأول، بينما أصحاب المركزين الثالث والرابع، يهبطون للمستويات الأدنى B وC.



وتأهل المنتخب الإسباني حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، وبطل يورو 2024 أيضًا، بالإضافة للأبطال السابقين البرتغال وفرنسا.



وتتبقى جولة واحدة على دور المجموعات، لكنها لن تكون مؤثرة على المنتخبات المتأهلة، وهي مباريات المجموعة الثالثة، حيث حسم المنتخب الألماني صدارة المجموعة، وهولندا في الوصافة.

المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية

المجموعة الأولى: البرتغال وكرواتيا.

المجموعة الثانية: فرنسا وإيطاليا.

المجموعة الثالثة: ألمانيا وهولندا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا والدنمارك.

وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية بطولة مستحدثة للمنتخبات الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تضم الـ 55 دولة الأعضاء.

كما تعد البطولة مسابقة رسمية خاصة أن أصحاب الصدارة في مجموعات التصنيفات الثلاثة الأولى يتأهلون مباشرةً إلى كأس أمم أوروبا، وفي حالة تأهلهم من التصفيات، يتم استبدالهم بأصحاب المراكز الثانية.

وجاء إنشاء دوري الأمم لمساعدة المنتخبات الأوروبية الأضعف على التطور بصورة أكبر وتوفير منصة تنافسية أخرى لها.

وتقسم بطولة دوري الأمم الأوروبية المنتخبات إلى أربعة تصنيفات اعتمادًا على التصنيف العالمي من "فيفا"، ويتأهل بطل كل تصنيف إلى التصنيف الأعلى حتى يصل للتصنيف الأول.

أما أبطال المجموعات في التصنيف الأول يتأهلون إلى نصف النهائي الذي يقام في دولة واحدة ويحدد بطل المسابقة.

كان المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو أول من حقق لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2019 بالتفوق على هولندا، وحقق منتخب فرنسا لقب دوري الامم الاوروبية 2021 بالفوز على إسبانيا، وأخرى توج منتخب اسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا.

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