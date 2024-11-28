الرياضة - 11:59 - موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل 2024 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. يبحث العديد من طلاب المدارس سواء الحكومية أو الخاصة أو الرسمية، عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل وموعد بدء الإجازة.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بكافة المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد امتحانات المرحلتين الابتدائي والإعدادي 2025

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمتميزة، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

كما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت 11 يناير، حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025، على أنه يتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي بالفترة الأولى ولطلاب الثاني الثانوي بالفترة الثانية، ويتم تخصيص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

عقد امتحانات الترم الأول 2025

ويتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 في المواد غير المضافة للمجموع ومواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.