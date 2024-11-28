الرياضة - 11:59 - القصة بدأت في حفل الزفاف.. «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «الهجوم على شقة عروسين» بالدقهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا مزاعم سيدتين بقيام بعض رجال الشرطة بضبطهما وتحطيم منزل نجل إحداهما بالدقهلية.

البداية حينما رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا زعم سيدتين مقيمتين بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة المنصورة بضبطهما أثناء تواجدهما بحفل زفاف نجل إحداهما واحتجازهما لمدة 4 أيام، وحال عودتهما تبين لهما تحطيم محتويات منزل العروسين وسرقة بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة المنصورة من أحد المستشفيات، باستقباله عاملين مصابين برش خرطوش بالعين والبطن، مقيمين بدائرة المركز، وبسؤالهما قررا بأنهما حال تواجدهما بحفل زفاف، قام نجل إحدى السيدتين بإطلاق عيار ناري ابتهاجا بالزفاف، مما أسفر عن إصابتهما.

وأكدت المعلومات قيام السيدتين المشار إليهما بالاتصال بزوج ابنة إحداهما «القائم على النشر»، وطلبتا منه نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خشية ضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مرتكب الواقعة، ممرض، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته الفرد المحلي المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحيال السيدتين والقائم على النشر، لاختلاقهم الواقعة وإدعائهم الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.