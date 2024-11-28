حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - يبحث الكثير من المستخدمين المصريين عبر الإنترنت عن حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية بنسبة 20٪، خاصة بعد ما تردد عن تطبيق رسوم على الموبايلات الواردة من الخارج وإيقاف تشغيل تلك الهواتف بعد تطبيق ضوابط التشغيل.

وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة تلك المعلومات التى انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة

شهدت الهواتف واردة الخارج بالفعل انخفاضا فى الأسعار بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 20٪ حسب موديل الهاتف، وذلك بسبب مخاوف إيقافها حال تطبيق ما تردد حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بدون توكيل مع تطبيق ضوابط لتشغيلها مما دفع بالتجار لتخفيض سعرها خوفا من التطبيق المفاجئ لتلك الضوابط.

ولم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أى قرار حتى الآن بخصوص هذا الأمر، وبالتالى فلا توجد أى آليات للتنفيذ وحتى الآن فيمكن لأى شخص قادم من الخارج استخدام هاتفه المستورد من الخارج دون الحاجة لأى تصريح أو رسوم.. وبالتالى فأى موبايل قادم من الخارج يمكن استخدامه بدون تصريح أو رسوم ولن يتم إيقاف أى هاتف مستورد يعمل حاليا طالما تم تفعيله قبل صدور أى قرار.

كان وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قد كشف حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج، حيث قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لمناقشة القرار، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه موضحا أن تداول القرار سبب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.

انخفاض نسبة الهواتف المستوردة

ولفت إلى أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق.

وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول، إلى أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مضيفًا: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب وده فيه سيطرة عليه، وعايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها".

وأردف: "إحنا الجهاز القومي في التنظيم بس في آلية للتطبيق وما ينفعش إن النهاردة آخد قرار النهاردة وأطبقه بكره، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهاردة وبكرة ألاقيه اتوقف".

وأكد أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و650 ألف دولار في 2024، متابعًا: "عندنا توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024".

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