خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - قطع غيار السيارات، ترسخت في عقول العديد من المستهلكين أن مركز خدمة صيانة السيارات، باهظة الثمن في صيانة السيارات وأسعار قطع الغيار، مما جعل البعض يتجه نحو ورش صيانة السيارات غير المعتمدة، والتي تستخدم قطع غيار مغشوشة ذات عمر قصير يتسبب في أعطال كثيرة للسيارات.

إقبال أصحاب السيارات على ورش الصيانة غير معتمدة

وأجرت العديد من الدراسات حول مدى إقبال المستهلكين حول ورش صيانة السيارات غير المعتمدة، أظهرت إقبال كبير علي الورش وغياب عن المراكز المعتمدة لنشر ثقافات غير صحيحة حول مراكز الصيانة المعتمدة، أن تكلفة صيانة السيارات بداخلها تغرم صاحب السيارة الكثير من الأموال.

وبالرغم من ذلك فإن مركز الصيانة المعتمد، يستورد بضائعه من الشركة الأم من الخارج وتكون قطع الغيار اصلية 100% ذات رقم مسلسل وبها ضمان لعدة سنوات، علي عكس الورش التي تستخدم قطع غيار مجهولة الهوية والنشأة مما يجعل أسعارها أقل من الأصلية.

وفي ذات السياق علق محمد حتة، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، أن العملاء يتوجهون غالبًا إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها أو قربها الجغرافي، محذرا من أن هذه المراكز تفتقر إلى المعايير المطلوبة والجودة والكفاءة، مما يعرض السيارات للخطر.

وطالب حتة، جميع قائدي السيارات، من المستهلكين تغيير ثقافتهم حول مراكز صيانة السيارات مع توفير مراكز معتمدة قريبة تقدم خدمات موثوقة وبأسعار تنافسية، تكسب ثقة المستهلك المصري، بجانب نشر الوعي حول أهمية إجراء صيانة السيارات داخل المراكز المعتمدة.

وعلى هامش اخرى، أكد محمد أحمد، أحد مالكي السيارات، أن المصريين يرغبون في اقتناء الأرخص والتوفير، والابتعاد عن القطع المكلفة وذلك تفكير سلبي يؤثر علي السيارة ويضعف عمرها الافتراضي.

وأضاف، أن المصريين يعتقدون أن ورش الصيانة هي الأفضل والأوفر في ظل ارتفاع الأسعار، لكنهم لم يدركوا أن الصبي داخل الورشة مهارته مكتسبة لم تتلاءم مع السيارات الحديثة والصبي يظل صبي لم يطور من خبراته ولم يتعلم، على عكس مراكز الصيانة التي تحتضن المهندسين ذوي الخبرة الواسعة المطورة والتي تتلاءم مع السيارات الحديثة، لذا يجب تغير الثقافة لدى المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.