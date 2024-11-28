ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. ينتظر العاملون في القطاع الخاص والحكومة، صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.

مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2024

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

-مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، يوم الأحد 22 نوفمبر للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، يوم الإثنين 23 نوفمبر للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يذكر أن، وزارة المالية، قررت صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ الموظفين في الدولة اعتبارا من يوم الأحد 22 ديسمبر، وصرف المتأخرات في أيام 8، و9، و10 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتوجد أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، وهم كالآتي: «فروع البنوك المختلفة، ماكينات الصرف الآلي ATM، والبريد المصري».

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

حقيقة زيادة مرتبات شهر ديسمبر 2024

وفي ذات السياق، لم تعلن وزارة المالية عن زيادة جديدة على مرتبات شهر ديسمبر 2024، حيث كانت أخر زيادة قررتها الحكومة، هي رفع الحد الأدني للأجور لـ 6000 جنيه، وكانت هذه الزيادة في شهر أبريل 2024 الماضي، ولكن من المتوقع زيادة المرتبات خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضاً
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. تعرف على قيمة رواتب الموظفين

بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

"تطوير التعليم بالوزراء" يدشن مرصد سوق العمل الدولي لتصدير العمالة المصرية للخارج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق