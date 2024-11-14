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صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر غدًا بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

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صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر غدًا بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر غدًا بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً -  أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر لـ4.7 مليون أسرة، غدا الجمعة الموافق 15 نوفمبر، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه. 

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. 

 

 وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن هناك تنسيقا مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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