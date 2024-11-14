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التعليم توضح شروط الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي - أخبار كلمتك

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التعليم توضح شروط الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي - أخبار كلمتك

التعليم توضح شروط الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - امتحانات المصريين في الخارج 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات إعفاء طلاب الصف الثاني الثانوي من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في امتحانات المصريين في الخارج 2025.

شروط الإعفاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الصف الثاني الثانوي المعفيين من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025، هم كالتالي:

امتحانات المصريين في الخارج 2025

- الطلاب المصريون الذين كانوا يدرسون في دول لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية، على أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الأول الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية وتقدم لآداء امتحانات أبنائنا في الخارج في الصف الثاني الثانوي.

- طلاب الدمج: «ذوي الإعاقة البسيطة - متلازمة داون - الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد»، يجوز إعفاء هؤلاء الطلاب بناءً على رغبتهم.

موعد امتحانات المصريين بالخارج 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول للطلاب المصريين في الخارج 2025 من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، على أن يتم إعلان جداول امتحانات المصريين في الخارج 2025 خلال الشهر المقبل.

موعد عقد امتحانات الترم الأول للمصريين بالخارج 2025

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت الموافق 5 يوليو المقبل.

امتحانات المصريين في الخارج 2025

ضوابط التقدم لأداء امتحانات المصريين في الخارج 2025

- يكون ولي الأمر مسؤول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع، إلى الإدارة العامة للامتحانات.

- في حالة وجود اختلافات من أي نوع، بين صور المستندات المرفوعة على الموقع، وبين الأصول المرسلة، أو عدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسؤولية كاملة على عاتق ولي الأمر.

- في حالة أن الطالب غير مستوفٍ للشروط وتعليمات التقدم، يحق للإدارة إلغاء التقدم.

- الاسترداد الموجودة على المنصة، بعد استبقاء «كافة البيانات والمرفقات المدونة به فقط».

- إرسال طلبات التقدم على الإيميل المخصص للشؤون المالية [email protected] في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.

- إرفاق جميع إيصالات السداد مع الطلب.

- يحق للإدارة إلغاء التقدم للامتحان بناء الاسترداد، ويحال إلى الشؤون المالية بالوزارة.

- لا يحق لولي الأمر تقديم طلب الاسترداد بعد هذا الموعد، حيث تقع المسؤولية كاملة على ولي الأمر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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