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استقرار تأخيرات القطارات لليوم الثاني على التوالي وانتظام الحركة على كافة الخطوط - أخبار كلمتك

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استقرار تأخيرات القطارات لليوم الثاني على التوالي وانتظام الحركة على كافة الخطوط - أخبار كلمتك

استقرار تأخيرات القطارات لليوم الثاني على التوالي وانتظام الحركة على كافة الخطوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - شهدت الهيئة القومية للسكك الحديد صباح اليوم الخميس ولليوم الثاني على التوالي استقرار مستوى تأخيرات القطارات حول متوسط 45 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، بسبب تخفيض السرعة فى مداخل القرى بسبب الشبورة. 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.


 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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