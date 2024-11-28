"التموين" تشارك بسيارات سلعية في سوق اليوم الواحد ببني سويف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد من السيارات السلعية المتنقلة في سوق اليوم الواحد، بمحافظة بني سويف.

وذلك في إطار تكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين بجميع المحافظات.

التموين: ضخ السلع الغذائية للمواطنين بالمحافظات

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بكل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ سيارات متنقلة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية والتي تهم الأسرة المصرية.

سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحلوان

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، برفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ افتتحوا، الجمعة الماضي، سوق اليوم الواحد بمنطقة حلوان، وقبلها سوق اليوم الواحد بمدينة نصر.

وأكد وزير التموين أن سوق اليوم الواحد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار، حيث يوفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية.

وأشار إلى أن السوق يشهد تطورًا ملموسًا في جميع جوانبه، سواء من حيث المساحات المخصصة للعرض أو تنوع الكميات المعروضة.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور شريف فاروق بالتعاون المستمر مع القطاع الخاص الذي يساهم بشكل كبير في توفير السلع بأسعار تنافسية، مشددًا على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار.

وأكد وزير التموين استمرار الوزارة في تطوير فكرة سوق اليوم الواحد، التي تهدف إلى تسهيل عملية شراء السلع الأساسية في أجواء منظمة وبأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن أسواق اليوم الواحد تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد

وجاءت أسعار السلع الأساسية والخضروات واللحوم بسوق اليوم الواحد في حلوان كالآتي:

لحوم بلدي 310 جنيهات بدلا من 450 جنيها

لحم مفروم بلدي بسعر 310 جنيهات بدلا من 430 جنيها

كبدة بلدي بسعر 310 جنيهات بدلا من 400 جنيه

لحم ضأني 350 جنيها بدلا من 450 جنيها

سجق بسعر 250 جنيها بدلا من 300 جنيه

برجر 250 جنيها بدلا من 300 جنيه

لحوم سودانية بسعر 275 جنيها

لحم مفروم سوداني 275 جنيها بدلا من 290 جنيها

كبده سوداني 275 جنيها بدلا من 290 جنيها

دواجن برازيلية بسعر 135 جنيها

دواجن محلية 135 جنيها

سعر كرتونة البيض 150 جنيها

كيس مكرونة حواء 400 جرام بسعر 12.5 جنيه بدلا من 15 جنيها

2 كيلو بصل أحمر بسعر 26 جنيها

2 كيلو بصل أبيض بسعر 36 جنيها

2 كيلو برتقال بسعر 25 جنيها

3 كيلو بطاطس بسعر 50 جنيها

3 كيلو طماطم بسعر 25 جنيها

سكر 30 جنيها للكيلو

الدقيق 17 جنيها

أرز 5 كيلو بسعر 135 جنيها بدلا من 160 جنيها

أرز كيلو واحد بسعر 24 جنيها بدلا من 32 جنيها

كيلو مكرونة بسعر 20 جنيها بدلا من 25 جنيها

عدس 500 جرام بسعر 28 بدلا من 32 جنيها

شاي 40 جراما بسعر 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شاي 100 جرام بسعر 12 جنيها بدلا من 16 جنيها

دقيق فاخر بسعر 17 جنيها

زيت الذرة لتر 89.50 جنيه

زيت عباد الشمس لتر 68 جنيها

زيت طعام 0.8 لتر بسعر 50 جنيها

زيت خليط 900 مللي بسعر 57 جنيها

زيت طعام لتر بسعر 64 جنيها

البطاطس: 15 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الخيار: 15 جنيهًا للكيلو.

البصل الأحمر: 20 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الفلفل الرومي: 10 جنيهات للكيلو.

الليمون البلدي: 20 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الكوسة: 8 جنيهات للكيلو.

البرتقال السكري: 25 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الرمان: 25 جنيهًا للكيلو.

التفاح الجولدن: 25 جنيهًا للكيلو

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