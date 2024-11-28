ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:24 مساءً - أعلن الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة أنا ليند عن اختيار ماتيرا الإيطالية وتطوان المغربية عاصمتين متوسطيتين للثقافة والحوار لعام 2026 وتندرج المدينتان على قوائم اليونيسكو للتراث العالمي.

وتقع العاصمة الشمالية، ماتيرا، ضمن إقليم بَزِلِكَاتة جنوب إيطاليا، وهي عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019، بينما تقع العاصمة الجنوبية، تطوان، في جهة طنجة تطوان الحسيمة شمال المغرب، وتشتهر بمزيجها الفريد من الطراز الأندلسي والمغربي.

انطلاق مبادرة العواصم المتوسطية للثقافة من العاصمة الشمالية تيرانا والجنوبية الإسكندرية

وتنطلق النسخة الأولى من مبادرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار لعام 2025 من العاصمة الشمالية تيرانا (ألبانيا) والعاصمة الجنوبية الإسكندرية (مصر)، بمبادرات تعاونية تشمل مؤتمرات وفعاليات رياضية وعروض ثقافية، يشارك فيها فنانين محليين من المنطقة الأورومتوسطية والمجتمع المدني.و يتم فتح باب التقديم لعام 2027 في يناير المقبل.

وأشار بيان للاتحاد من أجل المتوسط اليوم أن تسمية العواصم المتوسطية للثقافة والحوار، تنطوي على استضافة المدينتين لسلسلة من الأنشطة الثقافية على مدار العام بمشاركة المجتمعات المحلية وبهدف تعزيز الشراكات المتوسطية. ومع تقاسم المدينتين لتراث تاريخي عميق وتقاليد عريقة، يعد هذا الاعتراف شهادة على التزامهما بتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل عبر المنطقة.

ناصر كامل: لا ينبغي التقليل من قوة الثقافة في عصر الانقسامات والصراعات المأساوية

وأوضح السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أنه "لا ينبغي التقليل من قوة الثقافة. في عصر الانقسامات والصراعات المأساوية التي لا نهاية لها في الأفق، يجب ألا نتجاهل إمكانات الثقافة في بناء الجسور من خلال تعزيز الحوار الذي نحتاجه بشدة. تهانينا لماتيرا وتطوان، ونحن نحتضن وعد الثقافة كوسيلة لتمهيد الطريق نحو مستقبل يفيدنا جميعًا".

وقال رافايلو روبيرتو المفوض الإقليمي لمدينة ماتيرا (القائم بأعمال رئيس البلدية)،: "يملؤنا الفخر لاختيار ماتيرا عاصمة للثقافة والحوار المتوسطي لعام 2026. المتوسط ليس مجرد بحر، بل هو فسيفساء من الحضارات، وماتيرا هي المكان المثالي لالتقائها. يمثل المشروع الثقافي، الذي أدى إلى هذا الترشيح، فرصة استثنائية لتعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم تراثنا، وإشراك فئات المجتمع بأكملها، وهو مسار يهدف إلى ترسيخ دور ماتيرا كجسر بين ضفتي المتوسط، ولتعزيز الشمولية والاستدامة وقيم الوحدة، بالتعاون الوثيق مع مدينة تطوان المغربية".

من ناحيته قال مصطفى البكوري رئيس مجلس جماعة تطوان (المجلس البلدي)،: "تمثل هذه التسمية فرصة مهمة لنا لتسليط الضوء على تراثنا وفنانينا ومبادراتنا الثقافية، مع تعزيز الروابط مع مدن وبلدان أخرى عبر الشراكات والتعاون المثمر. نقدر المسؤولية والتحدي الذي يأتي مع هذه التسمية، والتي تمثل نقطة تحول مهمة لمدينتنا، ونرى فيه تعزيزًا للتنوع الثقافي والتبادلات الفنية على المستويين الوطني والدولي".

جدير بالذكر أن كلا من ماتيرا وتطوان تبعات خطى تيرانا (ألبانيا) والإسكندرية (مصر)، أول عاصمتين متوسطيتين للثقافة والحوار، و تعمل المدينتان الألبانية والمصرية على التحضيرات بشكل حثيث، حيث يتعاون المسؤولون المحليون وأعضاء المجتمع المدني بشكل وثيق مع الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند لتطوير برنامج جذاب من الفعاليات والأنشطة الثقافية العام المقبل.و تأتي هذه التجهيزات بعد سلسلة من الأحداث التمهيدية في كلا العاصمتين، بما في ذلك مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الإبداعي في تيرانا الذي عقد بداية هذا الشهر، والنقاش حول دور المكتبات في تعزيز الحوار بين الثقافات والتماسك الاجتماعي الذي سيعقد في مكتبة الإسكندرية في الأسابيع المقبلة.

وستتاح طلبات ترشيح المدن لعام 2027 عبر الإنترنت من يناير إلى يونيو من العام المقبل، لأي من الدول الأعضاء الـ 43 في الاتحاد من أجل المتوسط، بغض النظر عن حجم المدينة أو بعدها عن سواحل البحر. كما في جميع النسخ السابقة، وسيتم دعوة العاصمة من شمال المتوسط والعاصمة من جنوبه للتعاون، مسلطين الضوء على هوياتهم الأورومتوسطية المشتركة وتفردهم المحلي.

وكانت الدول الأعضاء الثلاثة والأربعون في الاتحاد قد صادقت على العاصمتين لعام 2026، في منتداهم الإقليمي التاسع في أكتوبر، وتم الإعلان عنها رسميًا في 28 نوفمبر، يوم المتوسط، حيث يسلط الاحتفال السنوي ليوم المتوسط الضوء على قصص التعاون الإيجابي في المنطقة، ويعمل كتذكير بالهوية المتوسطية المشتركة.و تسلط حملة هذا العام،" الموجة التالية "، الضوء على أبطال المتوسط اليوميين الذين يتعاملون مع قضايا تتراوح من البطالة إلى عدم المساواة أو التدهور البيئي وتغير المناخ. كما تدعو المواطنين لتحديد التحديات الأقرب إلى قلوبهم والاعتراف بصناع التغيير الذين يعملون بالفعل.

جدير بالذكر ان الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية أورومتوسطية تجمع بين 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. يوفر الاتحاد من أجل المتوسط منتدى لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة لها تأثير ملموس على مواطني الدول الأعضاء.

كما ان مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، هي منظمة حكومية دولية تعمل على تعزيز المعرفة والاحترام المتبادل بين شعوب منطقة الاتحاد من أجل المتوسط. تعمل المؤسسة عبر سلسلة من الشبكات الوطنية، تجمع حوالي 4000 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وتلعب دور الميسر لجمع الفاعلين، وتعزيز الحوار بين الثقافات، ورعاية القيم العالمية المشتركة، ودعم مشاركة المواطنين في بناء مجتمعات منفتحة وشاملة.

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