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وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان الجيبوتي تعزيز التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان الجيبوتي تعزيز التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان الجيبوتي تعزيز التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء أمس الأربعاء، رئيس البرلمان الجيبوتي "داليتا محمد داليتا"، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة، حيث تم تناول مُجمل العلاقات الثُنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقيّن.

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وأشاد الوزير عبد العاطي بـ العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدًا أهمية البناء على الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة وتطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس الإرادة السياسية القائمة لتوثيق العلاقات على كافة المستويات.

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كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني، وإنشاء لجان صداقة مصرية جيبوتية بمجلسي الشيوخ بالبلدين وتفعيل اللجان القائمة بمجلسي النواب، فضلًا عن الحفاظ على وتيرة تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية، وذلك تأكيدًا على أهمية العلاقات النيابية والتشريعية بين البلدين.

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وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في  منطقة القرن الأفريقي، وتم التأكيد على أهمية استدامة الحوار والتشاور بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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