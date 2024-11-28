الاحتلال يقصف مركزا لتوزيع الطعام على النازحين بمخيم النصيرات وسط غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:28 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بقصف قوات الاحتلال مركزا لتوزيع الطعام على النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ارتكاب 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية" في قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023، وحتى مطلع الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، إن "قوات الاحتلال مسحت بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني خلال نفس الفترة".

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضحت أن "عدد العائلات التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا خلال الفترة نفسها".

وبينت أن "عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية في غزة وبقي منها أكثر من ناجٍ بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577".

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