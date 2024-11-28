تأسيس أول مجلس نوعي للزيتون لزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - عقد المجلس النوعي للزيتون برئاسة اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية اجتماعه الثاني بحضور الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور سعد موسى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

تفاصيل اجتماع المجلس النوعي للزيتون

كما حضر الاجتماع الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية والدكتور أحمد حلمى مدير معهد البساتين والدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعى والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين السابق بمشاركة كبار المنتجين والمصنعين والتجار والمصدرين لمحصول الزيتون وممثل لجهاز مستقبل مصر وبعض من قيادات وزارة الزراعة وقيادات جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا).

الأهداف والمهام للمجلس النوعي للزيتون

وخلال الاجتماع وقام "الشرقاوي" بتوضيح الأهداف والمهام للمجلس النوعي للزيتون وهي الربط والتنسيق بين أصحاب المصلحة لتحقيق المهام التي أنشأ من أجلها بهدف إيجاد آلية تعاون مشتركة بين القطاع الخاص للنهوض ببقطاعات الزيتون المختلفة لتحقيق أعلى استفادة منها بغرض الحصول على منتج نهائي مطابق للمواصفات القياسية الدولية وذلك لزيادة الصادرات وجلب العملات الاجنبية ودعم استدامة إنتاج وصناعة الزيتون في مصر.

كما أشار الشرقاوي إلى مهام المجلس وهي التعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه قطاعات الزيتون (زراعة – صناعة – تصدير – تسويق – توعية) وكيفية وضع حلول لها.

أولًا: في مجال الزراعة والعمل على رفع كفاءة ومهارة العاملين في مجال زراعة الزيتون من حيث تقديم الدعم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع خطة تنفيذية تستهدف تقديم كافة انواع الدعم الفني من خلال (تنفيذ دورات تدريبية – ندوات إرشادية – تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة – متبقيات المبيدات – مكافحة الآفات والامراض-الملوحة – والأراضي والمياه -التغيرات المناخية).

بالاضافة الى العمل على اثقال خبرات ونقل التكنولوجيا للعاملين في مجال تصنيع منتجات الزيتون (زيت الزيتون – زيتون المائدة) بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال التدريب على تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة (معاملات ما بعد الحصاد – النقل والتخزين – استخلاص الزيت – طرق تصنيع زيتون المائدة – تخزين المنتج النهائي – التعبئة والتغليف – التتبع) مع تطبيق نظام HACCP والانتاج طبقا للمواصفات القياسية الدولية والمحلية.

وفي مجال التصدير أكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية انه يجب اعداد قاعدة بيانات مدققة عن الأسواق الحالية والواعدة لمنتجات الزيتون المختلفة مع دراسة تنبؤات السوق بشكل مستمر وإعلان ذلك لمعرفة توجهات الأسواق العالمية والمحلية وسياسة العرض والطلب على منتجات الزيتون وتلبية متطلبات اذواق المستهلكين في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات.

-ضرورة التصدير باسم علامات تجارية مصرية تحمل اسم صنع في مصر للحفاظ على الهوية التسويقية المصرية.

وكذلك العمل على الاتفاق لتثبت الحد الأدنى لأسعار التصدير للحفاظ على استقرار المنتج المصري بسعر تنافسي في الأسواق العالمية.

"الشرقاوي" أشار إلى انه يجب تعظيم الاستفادة من عضوية مصر بالمجلس الدولي للزيتون من خلال (استضافة خبراء إنتاج وتصنيع وتسويق منتجات الزيتون لتبادل المعرفة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للنهوض بإنتاج وتصنيع الزيتون وزيادة الصادرات مع أهمية المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الدولية والإقليمية بغرض التعريف وتسويق المنتج المصري في الأسواق العالمية.

واختتم تصريحاته حول ضرورة الاهتمام بزيادة الوعي والمعرفة بأهمية استهلاك زيت الزيتون على الصحة العامة وكذلك زيتون المائدة من خلال اعداد برامج توعوية وتثقيفية (مقروءة – ومسموعة – ومرئية) بشكل مستدام تستهدف بذلك جموع المستهلكين.

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