11 سببًا من الكهرباء تعجل برفع عدادات حساب استهلاك التيار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - الخميس 28/نوفمبر/2024 - 08:30 ص 11/28/2024 8:30:02 AM

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة حالات قد تتسبب في رفع عدادات الكهرباء عن المواطنين بالمنازل.

أسباب رفع عدادات الكهرباء عن المنازل

وتضمنت الحالات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كالتالي:

قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام علي العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.

الحصول علي الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك.

إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.

قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة.

توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو استخدامها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد.

إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكتر.

منع مندوبي شركات الكهرباء من مراقبة الاستهلاك

منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.

تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين.

قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له.

رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

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