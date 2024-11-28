ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيرة الذاتية للدكتور ممدوح معوض الرئيس الجديد للمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيرة الذاتية للدكتور ممدوح معوض الرئيس الجديد للمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

السيرة الذاتية للدكتور ممدوح معوض الرئيس الجديد للمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور ممدوح معوض رئيسًا للمركز القومي للبحوث، وذلك في خطوة تأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات العلمية والأكاديمية.

السيرة الذاتية للدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث الجديد

ويتمتع الدكتور معوض بخبرة واسعة في مجال البحث العلمي، حيث شغل منصب نائب رئيس المركز لشؤون البحوث والعلاقات الدولية منذ عام 2018، كما تولى رئاسة قسم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالمركز منذ عام 2018، وعمل أستاذًا للكيمياء الحيوية منذ عام 2010.

وبدأت مسيرة الدكتور معوض بالمركز القومي للبحوث منذ عام 1994 كباحث مساعد، ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس. وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجالات حيوية مثل البيولوجيا الجزيئية، وعلم السموم، وعلاج السرطان والوقاية منه.

كما حصل الدكتور معوض على العديد من الجوائز والتقديرات، منها جائزة التفوق العلمي في العلوم الأساسية عام 2012، وجائزة التشجيع العلمي في الكيمياء عام 2005.

ومن المتوقع أن يساهم الدكتور معوض في دفع عجلة البحث العلمي في مصر، وتعزيز مكانة المركز القومي للبحوث إقليميًّا ودوليًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الأوقاف تنظم أكثر من 3000 ندوة علمية حول "آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق