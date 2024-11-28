السيرة الذاتية للدكتور ممدوح معوض الرئيس الجديد للمركز القومي للبحوث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور ممدوح معوض رئيسًا للمركز القومي للبحوث، وذلك في خطوة تأتي تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات العلمية والأكاديمية.

السيرة الذاتية للدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث الجديد

ويتمتع الدكتور معوض بخبرة واسعة في مجال البحث العلمي، حيث شغل منصب نائب رئيس المركز لشؤون البحوث والعلاقات الدولية منذ عام 2018، كما تولى رئاسة قسم الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالمركز منذ عام 2018، وعمل أستاذًا للكيمياء الحيوية منذ عام 2010.

وبدأت مسيرة الدكتور معوض بالمركز القومي للبحوث منذ عام 1994 كباحث مساعد، ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس. وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجالات حيوية مثل البيولوجيا الجزيئية، وعلم السموم، وعلاج السرطان والوقاية منه.

كما حصل الدكتور معوض على العديد من الجوائز والتقديرات، منها جائزة التفوق العلمي في العلوم الأساسية عام 2012، وجائزة التشجيع العلمي في الكيمياء عام 2005.

ومن المتوقع أن يساهم الدكتور معوض في دفع عجلة البحث العلمي في مصر، وتعزيز مكانة المركز القومي للبحوث إقليميًّا ودوليًّا.

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