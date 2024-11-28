تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 729 شاحنة و368 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 404 شاحنة و180 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 325 شاحنة و188 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية وAlcudia Express.

كما تم تداول 2000 طن بضائع و267 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1644 راكب بموانيها.

وعلى صعيد آخر أخطرت قطاع النقل البحري هيئات المواني بضرورة التنسيق مع الأرصاد الجوية وذلك لمتابعة حالة الطقس ومستوى وارتفاع الأمواج على أن يتم اتخاذ كافة إجراءات الملاحة بناءً على حالة الطقس وذلك لضمان سلامة السفن والخطوط الملاحية وأرصفة الموانئ.

وكانت البلاد تعرضت لموجة من عدم الاستقرار في حالة الطقس صاحبها ارتفاع في مستوى الأمواج في البحر.

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