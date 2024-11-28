وزير البترول يلتقي وفدًا من نواب مجلسي النواب والشيوخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

ضم اللقاء النائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب بمدينة أبو النمرس بالجيزة والنائب ايهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب عن مغاغة والعدوة وبني مزار بالمنيا، والنائب اشرف حسين عشيري والنائب محمد حسين صالح ، والنائب معتز أحمد صفوت أعضاء مجلس الشيوخ عن مدينة المنيا، والنائب علاء ناجي عبد الرحيم عضو مجلس النواب عن منشأة القناطر بالجيزة.

وزير البترول يلتقي وفدا من نواب مجلسي النواب والشيوخ

وأكد المهندس كريم بدوي خلال اللقاء علي حرص الوزارة علي العمل التكاملي والتعاون الوثيق مع المجالس النيابية والنواب لتلبية احتياجات المواطنين والتجاوب مع مطالبهم، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في مقدمة محاور استراتيجية العمل التي أعلنت عنها الوزارة وتعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى أن العمل التكاملي يكون له مردود قوي وإيجابي علي تحقيق نتائج مهمة في مجال خدمة المواطنين وجودة الحياة.

تفاصيل لقاء وزير البترول مع أعضاء مجلس النواب

وتوجه النواب بالشكر إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية علي استجابته السريعة لمطالب المواطنين التي قاموا بنقلها في اللقاءات الدورية مع الوزير، والمبادرة بإعادة نظام التقسيط لعملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بما يعكس اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتواصل والتفاعل الجاد مع احتياجات المواطنين ومطالبهم.



كما أكد وزير البترول للنواب أن الوزارة تعمل علي ترجمة توجهات الحكومة في توطيد العمل التكاملي بين وزارات ومؤسسات الدولة على أرض الواقع والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى ماتم من تكامل للجهود الحكومية بين مؤسسات وقطاعات الدولة لاحتواء تداعيات حادث شحوط سفينة الشحن القصير بالبحر الاحمر بنجاح بمشاركة شركات قطاع البترول.

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