"تطوير التعليم بالوزراء" يدشن مرصد سوق العمل الدولي لتصدير العمالة المصرية للخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إنشاء وحدة «مرصد سوق العمل الدولي»، تحت إشراف وإدارة المكتب الفني بالصندوق من أجل توفير عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى لسوق العمل الدولي.

حدة «مرصد سوق العمل الدولي»

قالت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لـ صندوق تطوير التعليم، إن المرصد ستكون مهمته دراسة تحقيق ملائمة مخرجات التعليم لسوق العمل الدولي، من خلال التنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة العمل، من ناحية، وبين سوق العمل الدولي من ناحية أخرى.

دراسة احتياجات سوق العمل الدولي بالتنسيق مع الكيانات التنظيمية العاملة

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن المرصد سيقوم بدراسة احتياجات سوق العمل الدولي بالتنسيق مع الكيانات التنظيمية العاملة في هذا المجال، وبحث توفير متطلبات سوق العمل الدولي من الكوادر البشرية المعدة والمؤهلة تأهيلًا علميًا متميزًا وفق المعايير العالمية.

وأوضحت «شرف» أن الهدف من إنشاء هذا المرصد هو تأهيل الشباب لسوق العمل الدولي، وتصدير العمالة المصرية المتميزة للخارج، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب المصري في السوق العالمي، مما سيكون له آثار إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري، في مقدمتها الحد من مشكلة البطالة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج من العملة الأجنبية، بالاضافة إلى اكتساب الشباب المصري لخبرات أجنبية مختلفة من خلال عملهم بالخارج وهو ما يعود بالنفع في المستقبل على سوق العمل داخل مصر.

وأشارت إلى أن صندوق تطوير التعليم، سيقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الداخل والخارج، من أجل توفير فرص العمل، ثم تأهيل الشباب وإعدادهم جيدًا قبل سفرهم للحصول على الوظيفة المناسبة، وسيكون ذلك وفق آليات يحددها الصندوق بالتنسيق مع تلك الجهات.

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