الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم يبلغ 28 ألفا و500 ميجاوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم، الخميس، يبلغ 28 ألفًا و500 ميجاوات، وهو نفس الحمل أمس.. مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفًا و953 ميجاوات.

يذكر أن وزارة الكهرباء - في إطار خططها الاستباقية لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية - قامت بتعزيز الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الزيادة في الأحمال، وذلك من خلال تطوير شبكات التوزيع وإجراء صيانة دورية للمحطات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث تسعى الوزارة جاهدة لزيادة حصة هذه الطاقة في مزيج الطاقة الكهربائية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وكانت الوزارة قد أطلقت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن (121).

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.