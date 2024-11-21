الأوقاف تعلن عن مسابقة لتعيين 3 آلاف إمام ومدرس وخطيب.. الموعد والتفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - مسابقة وزارة الأوقاف 2025.. أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إجراء مسابقة تكميلية لشغل 3 آلاف وظيفة إمام ومدرس وخطيب، وذلك لاستكمال العدد المخصص لتعيين الائمة بالوزارة.

واتفق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إجراء مسابقة تكميلية لاستكمال عدد وظائف الائمة التي لم تشغل في المسابقات الثلاث السالفة والمحدد بـ 3 آلاف إمام ومدرس وخطيب.

موعد مسابقة الأوقاف التكميلية

ومن المقرر أن يقوم جهاز التنظيم والإدارة، خلال شهر يناير المقبل، بالإعلان عن مسابقة وزارة الأوقاف التكميلية على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

مسابقة الأوقاف الثالثة

الجدير بالذكر، أن الجهاز أعلن في يناير الماضي عن مسابقة ثالثة لتلبية حاجة «الأوقاف» من وظائف الائمة والعمال، لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالوزارة، وتقدم 23988 متقدماً، انطبقت شروط خوض المسابقة والتأهل لأداء الامتحان الإلكتروني على عدد 22283 متقدماً.