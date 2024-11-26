قبل العرض الخاص، تفاصيل فيلم مين يصدق - أخبار كلمتك

قبل العرض الخاص، تفاصيل فيلم مين يصدق - أخبار كلمتك

السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

مشتركون يشكون انقطاع خدمة الانترنت في صنعاء - أخبار كلمتك

مشتركون يشكون انقطاع خدمة الانترنت في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

تطور جديد في أسعار الذهب بعد تهديدات ترامب التجارية لـ 3 دول - أخبار كلمتك

تطور جديد في أسعار الذهب بعد تهديدات ترامب التجارية لـ 3 دول - أخبار كلمتك

بيراميدز يسعي للفوز بضربة البداية أمام ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز يسعي للفوز بضربة البداية أمام ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

أثناء سفرهم لأداء مناسك العمرة .. حادث مروع ينهي حياة سائق شاحنة وزوجته وأطفاله - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:46 صباحاً - كلمتك/ خاص

شوهد صباح اليوم الثلاثاء خروج طلاب المدارس بمدينة زنجبار من مدارسهم بعد رفض عدد من المعلمين التدريس احتجاجاً على عدم صرف راتب شهر أكتوبر حتى تاريخ اليوم 26 / 11 / 2024م.

حيث حضر الطلاب الى المدارس دون ان يجد الكثير من المعلمين مما اضطر إدارات المدارس الى اغلاق المدارس وعودة الطلاب الى منازلهم..

في مشهد مؤلم ومؤثر يتكرر كثيرا دون ان تعمل الحكومة والسلطات المحلية معالجات حقيقية في انتظام صرف المرتبات وخصوصا قطاع التربية والتعليم واعطاءه الاولوية..

كما ان استثناء معلمي أبين من اي حوافز تشجيعية عن بقية المحافظات في ظل غلاء الاسعار وتدهور الحياة المعيشية خاصة بعد صرف يوم امس حافز لمعلمي العاصمة عدن شعر فيها معلمي أبين بالدونية والاحتقار وعدم المساواة والظلم.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

الكشف عن محاولة البسط على ارض الحرم الجامعي بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق