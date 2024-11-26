اغلاق المدارس إحتجاجا على هذا الأمر في هذه المدينة - أخبار كلمتك

شوهد صباح اليوم الثلاثاء خروج طلاب المدارس بمدينة زنجبار من مدارسهم بعد رفض عدد من المعلمين التدريس احتجاجاً على عدم صرف راتب شهر أكتوبر حتى تاريخ اليوم 26 / 11 / 2024م.

حيث حضر الطلاب الى المدارس دون ان يجد الكثير من المعلمين مما اضطر إدارات المدارس الى اغلاق المدارس وعودة الطلاب الى منازلهم..

في مشهد مؤلم ومؤثر يتكرر كثيرا دون ان تعمل الحكومة والسلطات المحلية معالجات حقيقية في انتظام صرف المرتبات وخصوصا قطاع التربية والتعليم واعطاءه الاولوية..

كما ان استثناء معلمي أبين من اي حوافز تشجيعية عن بقية المحافظات في ظل غلاء الاسعار وتدهور الحياة المعيشية خاصة بعد صرف يوم امس حافز لمعلمي العاصمة عدن شعر فيها معلمي أبين بالدونية والاحتقار وعدم المساواة والظلم.