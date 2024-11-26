بدء طرح كراسات شروط شقق «سكن لكل المصريين 5 اليوم.. كل ما تريد معرفته عن الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:22 صباحاً - بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، في حجز شقق «سكن لكل المصريين 5 اليوم الثلاثاء، لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوي الهمم، حيث تم طرح شراء كراسة الشروط من اليوم وحتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وارتفعت معدلات البحث، بشكل ملحوظ على محرك «جوجل» من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الطرح الجديد عن شروط حجز الواحدات السكنية في إعلان سكن لكل المصريين 5.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة «الزوج الزوجة -الأولاد القصر» قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري من قبل وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات.

- ألا يكون صاحب الطلب قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

- ألا يكون صاحب الطلب مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

-يجب أن يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل.

- يجب أن تكون الوحدات السكنية بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

أماكن بيع كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

تم الإعلان عن أماكن مكاتب البريد المميكنة في المحافظات المختلفة كأماكن معتمدة لبيع كراسة الشروط، وجاءت أماكنهم كما يلي:

في محافظة القاهرة:

مكتب بريد الأزبكية في 57 شارع رمسيس، ميدان رمسيس.

مكتب بريد الفجالة في 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة.

مكتب بريد مدينة نصر في خلف القوى العاملة.

مكتب بريد الزمالك في 153 شارع البرازيل.

في محافظة الجيزة:

مكتب بريد الأهرام في آخر شارع الهرم بجوار فندق مينا هاوس.

مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية.

مكتب بريد جامعة القاهرة داخل الحرم الجامعي.

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وحدات الإسكان الاجتماعي

وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات

«الجيزة / الشرقية / المنوفية / الفيوم / الإسماعيلية / بني سويف المنيا سوهاج /قنا/ أسيوط / الأقصر / أسوان/ البحيرة / مطروح / شمال سيناء / جنوب سيناء»

وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة

«أكتوبر الجديدة / العاشر من رمضان / سوهاج الجديدة /برج العرب الجديدة / السادات / أخميم الجديدة

«المنيا الجديدة / قنا الجديدة / غرب قنا / طيبة الجديدة / أسوان الجديدة»

الوحدات السكنية تسليم خلال ٣٦ شهر لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة

أكتوبر الجديدة / حدائق أكتوبر / حدائق العاصمة / ١٥ مايو /العاشر من رمضان / برج العرب الجديدة/ السادات المنيا الجديدة / أسوان الجديدة».

رابط تحميل كراسة شروط وحدات الإسكان الاجتماعي

يمكن تحميل كراسة شروط وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5 من خلال الضغط على هذا الرابط