رئيس غرفة صناعات الطباعة يتفقد الشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعة - أخبار كلمتك

رئيس غرفة صناعات الطباعة يتفقد الشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعة - أخبار كلمتك

الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

الغرف العربية: 30 مليار دولار حجم سوق الطاقة المتجددة سنويًّا بحلول 2030 - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ستاد أبيدجان الليلة - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

مران خفيف للاعبي الأهلي في معسكر مباراة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

رسميا، مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين 2025 - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

4 لاعبين يتقاسمون الصدارة، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا وعدت نتنياهو ببعض الأسلحة المحظورة بسبب حرب غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ طويل من المشاركات في البطولات الأفريقية، يقدر بـ10 مشاركة جاءت في أعوام، بدأت عام 1974، وصولا لعام 2022.

وجاءت المشاركات كالتالي:

1974 - 1981 - 1983 - 1985 - 1987 - 1989 - 1991 - 2004 - 2012 - 2022

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلا من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

  • المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.
  • المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:50 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق