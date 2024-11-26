كرة اليد، تعرف على تاريخ مشاركات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:12 مساءً - كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.
ويمتلك منتخب مصر تاريخ طويل من المشاركات في البطولات الأفريقية، يقدر بـ10 مشاركة جاءت في أعوام، بدأت عام 1974، وصولا لعام 2022.
وجاءت المشاركات كالتالي:
1974 - 1981 - 1983 - 1985 - 1987 - 1989 - 1991 - 2004 - 2012 - 2022
وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد سيدات كلا من:
فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.
مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد
وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:
- المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.
- المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.
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