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منة فضالي تعلن انطلاق تصوير "سيد الناس": توكلنا على الله - أخبار كلمتك

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منة فضالي تعلن انطلاق تصوير "سيد الناس": توكلنا على الله - أخبار كلمتك

منة فضالي تعلن انطلاق تصوير "سيد الناس": توكلنا على الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:06 مساءً -  كشفت الفنانة منة فضالي عن انطلاق تصوير مسلسل سيد الناس الذي تشارك فيه إلى جوار نخبة من النجوم بتوقيع المخرج محمد سامي.

ونشرت منة عبر حسابها على فيس بوك صورة لكلاكيت المسلسل مرفقا بتعليق: “ توكلنا على الله.. دعواتكم.. #سيد_الناس  .. #رمضان٢٠٢٥”.

ونشر عدد من العاملين بالمسلسل صورة لكلاكيت يحمل اسم المسلسل ومخرجه محمد سامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك احتفاء بانطلاق التصوير.


مسلسل سيد الناس 

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

 

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

 

أبطال مسلسل “سيد الناس”

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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