مشاهير العرب - تصدرت التريند بحفل عيد ميلادها.. من هي الفنانة نسرين إمام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:01 مساءً - نسرين إمام .. تصدرت الفنانة نسرين إمام زوجه المنتج تامر مرسي تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلادها.

من هي الفنانة نسرين إمام

حرصت الفنانة نسرين إمام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من صور الحفل، التي أظهرت عددا من النجوم يحتفلون بعيد ميلادها في أجواء من الفرح والمودة.

نجوم الفن يحضرون عيد ميلاد نسرين إمام

احتفلت الفنانة نسرين إمام بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن في حفل ضخم أقيم في أحد الفنادق الكبرى، وكان من أبرز الحضور الفنان عمرو دياب، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، خالد النبوي، شريف منير، وماجد الكدواني، وعمرو سعد، ونسرين طافش وزوجها هاني سعد، وكريم فهمي وزوجته، وحسن أبو الروس، وخالد سليم وزوجته، بالإضافة إلى نيكول سابا ونجلاء بدر والكاتبة إنجي علاء، وكذلك عماد زيادة.

أبرز المعلومات عن نسرين إمام

-نسرين إمام هي ممثلة مصرية وُلدت في منطقة السالمية في الكويت وعاشت فيها 18 عاماً قبل انتقالها الى بلدها مصر للدراسة في الأكاديمية البحرية بالقاهرة.

-هي شقيقة الممثل الشاب أحمد إمام.

-عملت معيدة في الأكاديمية البحرية لمدة شهرين قبل أن تتجه الى التمثيل.

-رشحها أحد أصدقائها للمخرجة إيناس بكر التي كانت تحضّر لمسلسل «حنين وحنان» من بطولة الفنان الراحل عمر الشريف

-كان ثاني أعمالها في العام التالي هو مسلسل «قلب ميت» مع شريف منير.

-من أبرز أعمالها «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» مع محمد هنيدي.

-عام 2009 شاركت في سيت كوم راجل وست ستات الجزء الرابع مع أشرف عبد الباقي ومجموعة من الفنانين ومن إخراج أسد فولادكار.

-اعتزلت الفن بعد زواجها من المنتج تامر مرسي، ولديها ولد وحيد «سليم»