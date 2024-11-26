مشاهير العرب - مروة صبري تعلق على بكاء بوسي ببرنامج «عندي سؤال»: الكل تاجروا بيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - علقت الإعلامية مروة صبري على بكاء الفنانة والمطربة بوسي خلال لقائها ببرنامج «عندي سؤال»، الذي يقدمه الإعلامي محمد القس، عبر قناة «المشهد»، وذلك بعد توجيه سؤال لها عن والدتها لتكشف بوسي عن مرورها بظروف صعبة من بعد وفاتها.

وأكدت صبري، خلال برنامجها «قعدة ستات» المذاع عبر قناة اليوم، أن بوسي تعرضت للاستغلال من قبل ممن حولها معقبة: «كل اللي حوالين بوسي تاجروا بيها عشان هما يستفيدوا، بوسي اللي كلكلوا كنتوا بتتكلموا عليها ولأ دي مساعدتش أبوها دا حتى طليقها موقفتش معاها، انتوا تعرفوا حياتها؟ انتوا تعرفوا هي مرت بإيه؟ انتوا تعرفوا أبوها وطليقها عملوا فيها إيه؟.

واستكملت: «انتوا متعرفوش حاجة بتدخلوا تسألوا الطرف التاني عملت كذا ليه؟ سمعت من طرف وقلت لأ مينفعش وكم من الفنانين طلعوا وهاجموها وقالوا مش أصيلة وموقفتش مع أبوها، ومفيش الكلام دا، أنا أعرفها بشكل شخصي وهي من أنضف الشخصيات اللي ممكن تقابلوها في حياتكم».

أبرز تصريحات بوسي ببرنامج عندي سؤال

وفي وقت سابق قالت بوسي، خلال لقائها ببرنامج «عندي سؤال»، الذي يقدمه الإعلامي محمد القس، عبر قناة «المشهد»: «حياتي صارت جحيم من بعد وفاة والدتي.. ناقصني السعادة والراحة، أنا أتبهدلت من بعد وفاة أمي التي ماتت وأنا في عمر 16 عامًا، ناقصني حنية وحب واهتمام، أمي كانت تعوضني عن هذه الأشياء، ولكن من بعد وفاتها اتبهدلت، كل البلاوي اللي حصلت في حياتي كانت من بعد موتها».

وتابعت بوسي، حديثها عن مدى افتقادها لوجود والدتها: «أمي كانت السند والضهر والحنية اللي في الدنيا، كانت معوضاني عن غياب أبويا، رغم أنه في الفترة دي كان لسه عايش».

وأضافت: «بعد كل المشاكل اللي شوفتها في حياتي كويس إني لسه ست بعقلي وبفكر، ولم الجأ للمهدئات أو الحبوب التي تساعد على النوم».

وتحدثت بوسي، عن تجربة زواجها الأول، موضحة أنها كانت من أسوء تجاربها حيث دفعتها هذه التجربة للتفكير في الانتحار، قائلةً: «في زواجي الأول وصلت لمرحلة من كتر اللي شوفته من بهدلة كنت ممكن أموت نفسي علشان أخلص من العذاب اللي كنت فيه».