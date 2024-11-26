شاهد هدف كهربا الثاني في شباك ستاد أبيدجان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - تقدم النادي الأهلي على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في المباراة المقامة الآن على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل كهربا الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني.

وسجل محمود كهربا الهدف الأول قبل أن يسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر فيما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25، بينما سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول بالدقيقة 36.

سجل أسيليه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 55.

تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري

وجاء تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان مكون من:

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء الأهلي أمام ستاد أبيدجان كل من: عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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