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مشاهير العرب - رامي صبري يرد على ويجز بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رامي صبري يرد على ويجز بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رامي صبري يرد على ويجز بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:45 مساءً - رد الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على تصريحات ويجز، وذلك بعدما أثيرت الأزمة بينهما في الفترة الأخيرة.

وشارك رامي صبري، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» لتصنيفه على أنغامي، معلقا عليها قائلا: «رامي صبري رقم 2 في ال Top على أنغامي».

رد ويجز على تصريحات رامي صبري

وكانت أثارت تصريحات الفنان رامي صبري عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» أمس الجمعة، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، غضب مطرب الراب الشهير ويجز.

وعلق ويجز، خلال ستوري عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على تصريحات رامي صبري، الساخرة من مطربين الراب، قائلًا: «هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون».

وتابع ويجز: «هتتكلم امتى على بتوع البوب اللى أنت منهم واللى في مجالك.. أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب حاجة زى ما أنت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وأنت كده مبتقدرش الفنانين وفاكر إن هما عايزين يوصلولك وهما أصلًا معدينك بكتير أنت رقم 19 يا رامي أنت بعيد أوي».

آخر أعمال ويجز

طرح مطرب الراب ويجز، خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان: «العربي أصلي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

وجاءت كلمات أغنية «أصلي عربي»، التي تسلط الضوء على الهوية العربية والأصول العريقة، كالتالي:

«أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا

هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا

وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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