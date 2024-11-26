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لأول مرة، عمر خيرت يحيي حفلًا في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس 29 نوفمبر - أخبار كلمتك

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لأول مرة، عمر خيرت يحيي حفلًا في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس 29 نوفمبر - أخبار كلمتك

لأول مرة، عمر خيرت يحيي حفلًا في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس 29 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:06 مساءً - تستعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة لاستضافة الموسيقار الكبير عمر خيرت في حفل موسيقي مميز يقام في حرم الجامعة بالتجمع الخامس، في سابقة هي الأولى من نوعها. 

حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية 

الحدث يتم تنظيمه بالكامل من قبل اتحاد طلاب الجامعة، حيث يتولى الطالبان نور الدين هاني ومروان عبد المعز وعمرو بهاء وكريم جدايل ونور الدين محمد مسئولية الإشراف الكامل على الحفل كجزء من جهود الاتحاد لتقديم تجربة مميزة للطلاب وعشاق الموسيقى الكلاسيكية. 

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجامعة لدعم الأنشطة الثقافية وتشجيع الطلاب على الإبداع والمشاركة الفعالة في تنظيم فعاليات استثنائية تسلط الضوء على دور الشباب في إثراء المشهد الثقافي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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