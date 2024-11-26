لأول مرة، عمر خيرت يحيي حفلًا في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس 29 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:06 مساءً - تستعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة لاستضافة الموسيقار الكبير عمر خيرت في حفل موسيقي مميز يقام في حرم الجامعة بالتجمع الخامس، في سابقة هي الأولى من نوعها.

حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية

الحدث يتم تنظيمه بالكامل من قبل اتحاد طلاب الجامعة، حيث يتولى الطالبان نور الدين هاني ومروان عبد المعز وعمرو بهاء وكريم جدايل ونور الدين محمد مسئولية الإشراف الكامل على الحفل كجزء من جهود الاتحاد لتقديم تجربة مميزة للطلاب وعشاق الموسيقى الكلاسيكية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجامعة لدعم الأنشطة الثقافية وتشجيع الطلاب على الإبداع والمشاركة الفعالة في تنظيم فعاليات استثنائية تسلط الضوء على دور الشباب في إثراء المشهد الثقافي.

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