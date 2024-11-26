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مشاهير العرب - حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد.. حمادة هلال يعلن تعرض والد زوجته لوعكة صحية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد.. حمادة هلال يعلن تعرض والد زوجته لوعكة صحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد.. حمادة هلال يعلن تعرض والد زوجته لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - أعلن الفنان حمادة هلال، عن تعرض والد زوجته لوعكة صحية مفاجئة.

ونشر الفنان حمادة هلال صورة لوالد زوجته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك».

حمادة هلال

وتابع: «يا رب كل من استكتر عليك النعمة والرزق يدوق وترد العين عليه على أحب الأشياء إليه، حمايا الغالي الطيب الله يجعلك من الصابرين».

مسلسل المداح 5

وفي سياق آخر بدء الفنان حمادة هلال، تصوير أولى مشاهد مسلسل «المداح5 يوم الأربعاء الماضي، والمقرر طرحه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ويشارك في بطولة العمل كل من: حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، وحنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر اعمال حماده هلال

وكانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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