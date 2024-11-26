مشاهير العرب - حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد.. حمادة هلال يعلن تعرض والد زوجته لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - أعلن الفنان حمادة هلال، عن تعرض والد زوجته لوعكة صحية مفاجئة.

ونشر الفنان حمادة هلال صورة لوالد زوجته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك».

وتابع: «يا رب كل من استكتر عليك النعمة والرزق يدوق وترد العين عليه على أحب الأشياء إليه، حمايا الغالي الطيب الله يجعلك من الصابرين».

مسلسل المداح 5

وفي سياق آخر بدء الفنان حمادة هلال، تصوير أولى مشاهد مسلسل «المداح5 يوم الأربعاء الماضي، والمقرر طرحه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ويشارك في بطولة العمل كل من: حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، وحنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر اعمال حماده هلال

وكانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال، هي أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.