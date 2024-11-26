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"كتاب مصر" تناقش الأمراض النفسية في الأعمال الدرامية - أخبار كلمتك

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"كتاب مصر" تناقش الأمراض النفسية في الأعمال الدرامية - أخبار كلمتك

"كتاب مصر" تناقش الأمراض النفسية في الأعمال الدرامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:44 مساءً - عقدت شعبة السيناريو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ندوة تحت عنوان عنوان "الأمراض النفسية في الدراما السينمائية والتليفزيونية".

واستضافت الندوة الدكتورة تغريد الشافعي، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر، والناقد الدكتور أحمد صلاح هاشم، والفنان حمدي الوزير، بحضور عدد من أعضاء النقابة.

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حمدي الوزير: من الضروري إظهار عقبات الشخصية غير السوية

ودار النقاش حول دور الدراما في تسليط الضوء على الأمراض النفسية وتأثيرها في المجتمع؛ حيث ألقت الدكتورة تغريد الشافعي الضوء على أهمية تقديم الأمراض النفسية بواقعية، مشيدة ببعض الأعمال مثل فيلم بئر الحرمان. 

بينما تحدث الوزير عن دور الشر في بناء الدراما، مؤكدًا ضرورة إظهار العقاب للشخصيات غير السوية. 

أحمد صلاح: من المهم استشارة المختصين بالشأن المرضي في الأعمال الدرامية

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وناقش الدكتور أحمد صلاح السلبيات في تناول المرض النفسي دراميًا، مشددًا على أهمية استشارة الاختصاصيين في كل ما يتعلق بالشأن المرضي للحالات المزمع الكتابة عنها.

وشهدت الندوة مداخلات من الدكتور علاء عبد الهادي تناولت العلاقة بين الممثل والدور والتغيرات النفسية.

كما أكد الشاعر حسن نائب رئيس اتحاد الكتاب أهمية الجمع بين الموهبة والتدريب.

واختتم اللقاء بتكريم المشاركين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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