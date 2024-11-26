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جوميز يعطي تعليمات فنية لـ دونجا قبل مواجهة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي - أخبار كلمتك

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جوميز يعطي تعليمات فنية لـ دونجا قبل مواجهة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي - أخبار كلمتك

جوميز يعطي تعليمات فنية لـ دونجا قبل مواجهة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح جوميز بعض الأدوار الفنية المطلوبة من اللاعب لتنفيذها، قبل انطلاق التدريب الختامي استعدادًا لمواجهة بطل موزمبيق.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

 

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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