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4 توجيهات من وزير الكهرباء لحماية خطوط التيار من التقلبات الجوية بفصل الشتاء - أخبار كلمتك

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4 توجيهات من وزير الكهرباء لحماية خطوط التيار من التقلبات الجوية بفصل الشتاء - أخبار كلمتك

4 توجيهات من وزير الكهرباء لحماية خطوط التيار من التقلبات الجوية بفصل الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية في سيناء والصعيد.

 

حماية خطوط الكهرباء من تقلبات التيار

كما وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ مايلزم لحماية خطوط الكهرباء حتى لا تتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي، مؤكدا استمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

توفير مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية

أكد الدكتور محمود عصمت ضرورة توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب فى إطار استعدادات شركات التوزيع لفصل الشتاء، والانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

وشدد وزير الكهرباء على زيادة الإجراءات التي تقوم بها شركات الكهرباء لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، وأهمية وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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