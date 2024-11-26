4 توجيهات من وزير الكهرباء لحماية خطوط التيار من التقلبات الجوية بفصل الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية في سيناء والصعيد.

حماية خطوط الكهرباء من تقلبات التيار

كما وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ مايلزم لحماية خطوط الكهرباء حتى لا تتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي، مؤكدا استمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

توفير مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية

أكد الدكتور محمود عصمت ضرورة توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب فى إطار استعدادات شركات التوزيع لفصل الشتاء، والانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

وشدد وزير الكهرباء على زيادة الإجراءات التي تقوم بها شركات الكهرباء لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، وأهمية وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع.

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