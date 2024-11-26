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وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين د.شائع محسن الزنداني اليوم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي السيدة ستيفانيا كراكسي، وذلك لاطلاع البرلمان الايطالي على مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية على الساحة اليمنية بما في ذلك تداعيات الهجمات الحوثية على السفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وتطرق وزير الخارجية للأعمال العدائية للمليشيا الحوثية، وعدم جديتها في التعامل مع المبادرات الدولية والإقليمية الساعية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية العلاقات البرلمانية بين بلادنا وإيطاليا، مشيداً بالعلاقات الثنائية التاريخية مع إيطاليا، وموقف حكومة إيطاليا الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني.

من جانبها أكدت السيدة كراكسي عن حرص البرلمان الايطالي على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتفهّم ايطاليا لصعوبات وتعقيدات الاوضاع في اليمن وأهمية انتهاج مقاربة شاملة لحل الازمة اليمنية متمنية احلال الامن والسلام في اليمن.

حضر اللقاء كل من سعادة السفير/ عبد القادر محمد هادي مدير دائرة مكتب الوزير وسعادة السفيرة/ اسمهان الطوقي سفيرة بلادنا في إيطاليا والمندوبة الدائمة لدى المنظمات الدولية العاملة في روما.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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