وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي - أخبار كلمتك

التقى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين د.شائع محسن الزنداني اليوم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي السيدة ستيفانيا كراكسي، وذلك لاطلاع البرلمان الايطالي على مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية على الساحة اليمنية بما في ذلك تداعيات الهجمات الحوثية على السفن التجارية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وتطرق وزير الخارجية للأعمال العدائية للمليشيا الحوثية، وعدم جديتها في التعامل مع المبادرات الدولية والإقليمية الساعية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية العلاقات البرلمانية بين بلادنا وإيطاليا، مشيداً بالعلاقات الثنائية التاريخية مع إيطاليا، وموقف حكومة إيطاليا الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني.

من جانبها أكدت السيدة كراكسي عن حرص البرلمان الايطالي على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتفهّم ايطاليا لصعوبات وتعقيدات الاوضاع في اليمن وأهمية انتهاج مقاربة شاملة لحل الازمة اليمنية متمنية احلال الامن والسلام في اليمن.

حضر اللقاء كل من سعادة السفير/ عبد القادر محمد هادي مدير دائرة مكتب الوزير وسعادة السفيرة/ اسمهان الطوقي سفيرة بلادنا في إيطاليا والمندوبة الدائمة لدى المنظمات الدولية العاملة في روما.