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السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

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السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

السويد تعلن وقف هذا الامر عن اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن قرارها وقف المساعدات التنموية التي تقدمها إلى اليمن، والتي تقدر بنحو 7.3 مليون دولار أمريكي.

 

يأتي هذا القرار في أعقاب استمرار الهجمات التي تشهدها السفن التجارية في البحر الأحمر والتي تنسب إلى ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى احتجاز موظفي الأمم المتحدة في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة.


وأكدت الحكومة السويدية في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن دون عوائق، مشيرة إلى أن استمرار الأعمال العدائية والانتهاكات الإنسانية من قبل الحوثيين يهدد جهود المجتمع الدولي في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

 

وأوضح البيان أن السويد ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، والتي تركز على توفير الغذاء والدواء والمياه النظيفة للسكان المتضررين من الصراع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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