الحكومة الشرعية تصرح بشأن تصفية هذا الجندي - أخبار كلمتك

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تصفية الجندي المحتجز قسراً، محمد محمد عبدالله سليمان

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تصفية الجندي المحتجز قسراً، محمد محمد عبدالله سليمان (36) عام، من أبناء مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار، تحت التعذيب، جريمة نكراء تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات، وتعيد التذكير بمأساة الآلاف المختطفين والمحتجزين والمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية

موضحاً بالقول:تفيد تقارير حقوقية ان الجندي محمد سليمان، احتجز من مليشيا الحوثي في 4 يونيو 2020م بجبهة صرواح، وتعرض طوال فترة احتجازه في معتقل الامن المركزي الذي يشرف عليه المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما يسمى "لجنة شئون الاسرى"، لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، مما أدى لتدهور حالته الصحية، قبل أن تقوم المليشيا في 9 نوفمبر 2024 بالاتصال بأسرته وابلاغها بوفاته تحت وطأة التعذيب الوحشي

مؤكدآ ان وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من (350) جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات مليشيا الحوثي، كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة تعرض (32) مختطف في معتقلات المليشيا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي

مطالباً المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت المُخزي، وادانة هذه الجرائم النكراء الذي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا دون قيد او شرط، والتحرك الفوري لتصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية