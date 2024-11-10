محمد جميح يتحدث عن الاحتلال المقاوم - أخبار كلمتك





تحدث السياسي اليمني محمد جميح عن الاحتلال المقاوم



وقال جميح في مقال حمل عنوان:

‏الاحتلال المقاوِم

يتحالف الحوثيون - على أساس طائفي - مع مليشيات شيعية، وصلت للسلطة على ظهر دبابة أمريكية، ثم يتحدثون عن الاحتلال السعودي لليمن.



وتابع بالقول:

يتحدث الحوثيون عن العدوان السعودي على اليمن. وهم الذين يتحالفون - على أساس طائفي - مع مليشيات "زينبيون" الشيعية الباكستانية و"فاطميون" الشيعية الأفغانية التي جلبها العدوان الإيراني لاحتلال سوريا ولقتل وتهجير ملايين السوريين.

مضيفاً في منشوره قائلاً:

عندما يجمع الحوثيين لون طائفي واحد مع مليشيات، فهذه المليشيات قوى مقاومة، حتى وإن جلبها الاحتلال الأجنبي، وعندما يختلفون - طائفياً - مع دولة، فهذه الدولة قوة احتلال، حتى وإن كانت دولة عربية.

واختتم بالقول:

لا تأخذ المصطلحات عند الحوثيين مفاهيمها إلا في ضوء سياقاتها الطائفية، ولهذا تسقط سردياتهم المخاتلة، كلما أرادوا تسويقها.