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محمد جميح يتحدث عن الاحتلال المقاوم - أخبار كلمتك

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محمد جميح يتحدث عن الاحتلال المقاوم - أخبار كلمتك

محمد جميح يتحدث عن الاحتلال المقاوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - كلمتك: خاص


 

تحدث السياسي اليمني محمد جميح عن الاحتلال المقاوم


وقال جميح في مقال حمل عنوان:
‏الاحتلال المقاوِم

يتحالف الحوثيون - على أساس طائفي - مع مليشيات شيعية، وصلت للسلطة على ظهر دبابة أمريكية، ثم يتحدثون عن الاحتلال السعودي لليمن.


وتابع بالقول:
يتحدث الحوثيون عن العدوان السعودي على اليمن. وهم الذين يتحالفون - على أساس طائفي - مع مليشيات "زينبيون" الشيعية الباكستانية و"فاطميون" الشيعية الأفغانية التي جلبها العدوان الإيراني لاحتلال سوريا ولقتل وتهجير ملايين السوريين.

مضيفاً في منشوره قائلاً:
عندما يجمع الحوثيين لون طائفي واحد مع مليشيات، فهذه المليشيات قوى مقاومة، حتى وإن جلبها الاحتلال الأجنبي، وعندما يختلفون - طائفياً - مع دولة، فهذه الدولة قوة احتلال، حتى وإن كانت دولة عربية.

واختتم بالقول:
لا تأخذ المصطلحات عند الحوثيين مفاهيمها إلا في ضوء سياقاتها الطائفية، ولهذا تسقط سردياتهم المخاتلة، كلما أرادوا تسويقها.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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