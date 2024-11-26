حسام عبد المجيد عن مواجهة بطل موزمبيق: لا قلق من الخصم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - أكد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزية فريقه لمباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المقرر إقامته غدًا: " سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في اللقاء وينبغي أن نطبق أفكار المدير الفني وأن نحقق الفوز كي تكون بدايتنا مثالية في البطولة".

وواصل حسام عبد المجيد قائلًا:" من الطبيعي أن يحقق فريق الزمالك البطولات، ودائمًا نفكر في الفوز بكل بطولة نشارك فيها ونأمل في الحفاظ على لقب الكونفدرالية".

واختتم اللاعب تصريحاته قائلًا:" لا قلق من الخصوم، والقلق ينبغي أن يكون من مستوانا نحن، والمهم كيف نلعب وكيف نطبق فكر المدير الفني".

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق غدًا الأربعاء في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق

واستقر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقائمة الفريق لمواجهة بطل موزمبيق.

وغاب أحمد فتوح عن مباراة الفريق الماضية أمام المصري بسبب إصابته بنزلة برد قبل أن يقرر جوميز ضمه لقائمة الفريق بعد تعافيه.

موعد مباراة الزمالك وبطل موزمبيق

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء بستاد القاهرة الدولي.

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