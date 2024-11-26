دوري أبطال إفريقيا، رمضان صبحي وماييلي يقودان بيراميدز في مواجهة ساجرادا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:10 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

ويحل ساجرادا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

رمضان صبحي وماييلي يقودان بيراميدز في مواجهة ساجرادا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وساجرادا

وتذاع مباراة بيراميدز وساجرادا عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة بالشرق الاوسط.

واستعد فريق بيراميدز جيدًا لتلك المواجهة حيث يسعي لتحقيق الفوز بضربة البداية بدور المجموعات.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

ويتولى التنسيق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

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