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تعادل سلبي بين منتخب الشباب ونظيره التونسي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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تعادل سلبي بين منتخب الشباب ونظيره التونسي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين منتخب الشباب ونظيره التونسي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - منتخب الشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام نظيره تونس، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

قدم منتخب مصر أداءا باهتا ولم يتمكن من صناعة أى فرص تهديفية على مرمى المنتخب التونسي، رغم أن الفوز هو فرصته الوحيدة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا، أما المنتخب التونسي فبدى هادئا داخل الملعب وتراجع لمنتخب ملعبه لحرمان منتخب مصر من الوصول لمرماه، خاصة أن التعادل يكفيه لإنتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا.

وشهدت الدقيقة 34 خروج سيف الدين عصام ودخول فارس خالد بديلا، إلا أن الأخير قام حكم بطرده بعد نزوله ب7 دقائق بعد ضربه أحد لاعبي تونس في كرة مشتركة.

تشكيل منتخب مصر للشباب أمام تونس

وبدأ منتخب الشباب المصري مباراته أمام تونس بتشكيل يضم كلا من:

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ويحتاج منتخب مصر للشباب للفوز على منتخب تونس من أجل إنتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، وأي نتيجة أخرى غير الفوز ستعني ضياع فرصة التأهل لكان الشباب

 

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا

وتنقل مباراة منتخب مصر للشباب وتونس في تصفيات أمم أفريقيا، عبر شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا المقامة في مصر حاليًّا

روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، كلمتك
روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، كلمتك

تركيز وروح قتالية في مران منتخب الشباب

وشهد التدريب الختامي لمنتخب الشباب تركيزًا شديدًا من اللاعبين وروح قتالية عالية خاصة وأنه لا بديل عن الفوز فى لقاء الأشقاء من أجل حجز تذكرة التأهل الأفريقى بعد فوز تونس على الجزائر اليوم بهدفين مقابل هدف ورفعت بذلك رصيدها إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر ثم مصر فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والجزائر نقطتين.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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