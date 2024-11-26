شاب يقوم بتفجير قنبلة بشارع عام في عدن - أخبار كلمتك

شاب يقوم بتفجير قنبلة بشارع عام في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس وأسماء جلال - أخبار كلمتك

فاروق يستعرض جهود الدولة في عهد الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

فاروق يستعرض جهود الدولة في عهد الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - أخبار كلمتك

إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

إحالة مسئولي 4 مراكز شباب للتحقيق في الجيزة - أخبار كلمتك

توزيع بطاطين وملابس جديدة، بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة «دفء وطمأنينة» بالمحافظات - أخبار كلمتك

توزيع بطاطين وملابس جديدة، بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة «دفء وطمأنينة» بالمحافظات - أخبار كلمتك

الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

توجيهات هامة من وكيل تعليم الجيزة لإدارة أوسيم (صور) - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصناعات المعدنية - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصناعات المعدنية - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الكاف يرفض تظلم الزمالك على الغرامة، والنادي يتوجه للمحكمة الرياضية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكاف يرفض تظلم الزمالك على الغرامة، والنادي يتوجه للمحكمة الرياضية - أخبار كلمتك

الكاف يرفض تظلم الزمالك على الغرامة، والنادي يتوجه للمحكمة الرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:47 مساءً - كشف مصدر  عن رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك بسبب عقوبة الـ 200 ألف دولار الخاصة بمباراة الزمالك الماضية ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية في النسخة الماضية.

وأوضح مصدر أن الزمالك ينوي التوجه للمحكمة الرياضية الدولية للتظلم ضد قرار غرامة الـ 200 ألف دولار التي تم توقيعها من قبل الكاف.

واستقر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقائمة الفريق لمواجهة بطل موزمبيق.

وغاب أحمد فتوح عن مباراة الفريق الماضية أمام المصري بسبب إصابته بنزلة برد قبل أن يقرر جوميز ضمه لقائمة الفريق بعد تعافيه. 

موعد مباراة الزمالك وبطل موزمبيق 

 ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء  بستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

موقف أوفي إيجاريا 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة أوفي إيجاريا لاعب ليفربول الإنجليزي السابق من الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال المصدر: أوفي إيجاريا سيكون أولى صفقات الزمالك في يناير المقبل وهناك اتفاق شبه مبدئي مع اللاعب للانضمام لصفوف الزمالك في شهر يناير. 

جلسة جوميز مع ميشالاك 

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البولندي ميشالاك جناح الفريق.

وطلب جوميز من ميشالاك أن يكون أكثر فعالية أمام المرمى وألا يلتفت لأي انتقادات توجه له والتركيز في التدريبات فقط.

زيزو، كلمتك

أعلى قيمة تسويقية في الزمالك  

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو  أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:14 - عيار 21 يسجل هذا الرقم.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق