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فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة بريست في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة بريست في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة بريست في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة فريق ستاد بريست الفرنسي، المقررة اليوم الثلاثاء، على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم في المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما ستاد بريست في الترتيب الرابع بـ10 نقاط.

وقال البلوجرانا، في بيان رسمي، إن إريك جارسيا، مدافع الفريق، حصل على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.

وتأكد غياب لامين يامال نجم الفريق الكتالوني، عن المشاركة حيث لم يتواجد في تدريبات البلوجرانا بالأمس.

ويُعاني يامال من إصابة في كاحل القدم اليمنى، وغاب عن آخر مباراتين في الليجا أمام ريال سوسيداد وسيلتا فيجو.

قائمة برشلونة للقاء بريست 

وفيما يلي قائمة برشلونة كاملة:

كوبارسي - بالدي - مارتينيز - جافي - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - كوشين - فورت - جيرارد مارتن - دومينيجيز - كوينكا - جويليرمو.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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